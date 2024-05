Con maschera da clown e coltello rapinano un tassista, arrestati

Armati di coltello hanno rapinato un tassista nella notte a Roma, ma sono stati arrestati poco dopo dalla polizia. E' accaduto intorno alle 3.30 in via Vacuna, in zona Tiburtina.

Il tassista era appena arrivato per prendere una cliente che aveva prenotato la corsa quando da un'auto parcheggiata è sceso un uomo con il volto coperto da una maschera da clown. Insieme alla donna sono saliti a bordo e, minacciando il tassista con un coltello da cucina, si sono fatti consegnare il portafogli con dentro con 50 euro. Poi sono scappati.

Sul posto le volanti della polizia che si sono messi sulle tracce dei due rapinatori, bloccati poco dopo. Si tratta di due italiani che avevano ancora il coltello usato per il colpo. Sono stati portati al commissariato San Basilio e arrestati per rapina aggravata in concorso.



