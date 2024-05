'Apriti pace',mobilitazione delle scuole romane il 24 maggio

Il 24 maggio, a Roma, si terrà una mobilitazione promossa dal Coordinamento per l'educazione alla Pace per mandare un messaggio di sensibilizzazione alle nuove generazioni riguardo la situazione globale caratterizzata da guerre e corsa agli armamenti.

L'iniziativa "Apriti Pace", con l'appoggio dell'Assessorato alle politiche Scolastiche della città di Roma, punta a coinvolgere numerose scuole di quattro municipi della Capitale (V, VIII, XIV e I) che, a partire dalle ore 9 e per tutto l'arco della giornata, svolgeranno eventi rivolti a studenti e insegnanti con "l'obiettivo di risvegliare nelle classi e nei territori il discorso urgente del ritorno alla civiltà".

"Stiamo assistendo a un pietoso spettacolo quotidiano - spiega l'associazione in una nota - decine di migliaia di morti, moltissimi in età infantile, e una nuova corsa agli armamenti con la benedizione dei governi. Crediamo che la sola e unica via per il ritorno alla civiltà sia rivedere l'equazione che in questo momento lascia sul lastrico la scuola pubblica e gli altri servizi essenziali alla persone per finanziare l'industria delle armi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA