Altra lite nella notte a Sezze, una persona in ospedale

La scorsa notte i Carabinieri della Stazione di Sezze sono intervenuti nel centro storico del comune lepino in seguito ad una lite scoppiata tra due soggetti, al momento in fase di identificazione, di cui uno trasportato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dal personale del 118. Si tratta del terzo episodio di violenza nel giro di un mese, dato che già nella notte tra il 4 e il 5 maggio scorso un'altra aggressione si era verificata sempre nel centro storico di Sezze, rendendo necessario l'intervento di carabinieri e ambulanza; il fine settimana precedente, invece, a rimanere ferita in modo accidentale da un colpo di pistola esploso in un bar era stata una ventenne di origini romane, la quale si trovava in un locale in zona Ferro di Cavallo dove un trentasettenne rumeno armato si era diretto per cercare vendetta subito dopo una rissa scoppiata nelle vicinanze.



