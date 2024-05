Viterbo, inaugurata la mostra 'Imprese d'autore'

Il taglio del nastro questa mattina alle 10, presso la sede di Unindustria di via Faul, a Viterbo.

La mostra fotografica, è un affascinante viaggio di immagini e parole tra alcune delle realtà industriali del territorio che, dopo le tappe di Latina, Aprilia e Rieti si arricchisce di nuovi spunti e contenuti, forniti dagli scatti del fotografo professionista di ritratti e reportage industriali Renato Franceschin, impegnato da più di trent'anni a raccontare con le sue foto le storie del mondo del lavoro, e i suoi protagonisti.

Da ritrattista, Franceschin, documenta la bellezza delle persone attraverso i tratti del volto e le tensioni emotive dell'animo umano. È stato autore di una mostra itinerante in Sud America sulla geotermia, a Francoforte e Tokio sulle produzioni olivicole e sulle Onlus in Italia. È alla sua quarta mostra di Imprese d'Autore. Collabora con numerose testate giornalistiche italiane e internazionali.

"Le immagini raccontano storie senza parole, catturando l'essenza di ciò che rende ogni impresa unica e vibrante. - ha detto dopo l'inaugurazione il presidente Unindustria Viterbo Sergio Saggini - Nelle pagine del catalogo e nelle foto in mostra c'è l'invito è a compiere un viaggio nel mondo delle imprese, non leggendo report aziendali o analisi finanziarie, ma attraverso l'obiettivo di una macchina fotografica e una cronaca che non ci lascia mai semplici spettatori, piuttosto protagonisti e partecipi." La mostra ad ingresso gratuito sarà visitabile su prenotazione fino al 19 luglio.



