'Verso il 2 giugno', in mostra foto sul 'backstage' della parata

"Verso il 2 giugno", questo il titolo della mostra fotografica che sarà inaugurata lunedì prossimo, 20 maggio, alle 18 presso la sede del Gruppo delle Medaglie d'Oro al Valor Militare. Saranno in esposizione una serie di scatti inediti realizzati da fotografi, persone comuni, che partecipano alle prove notturne per la rivista del 2 giugno ai Fori imperiali e immortalano dettagli ed emozioni nella preparazione della parata.

Il Gruppo delle Medaglie d'Oro ha voluto mettere in risalto la Festa della Repubblica vista con gli occhi dei cittadini che si sentono parte attiva di questa festa. "È un ringraziamento pubblico che si vuole dare a chi, senza richiesta alcuna, spontaneamente, presenzia alle prove con la propria professionalità - spiega il Gruppo -. Le fotografie in mostra sono state donate come senso di gratitudine nei confronti di chi ogni giorno ha lavorato e lavora per la salvaguardia della nostra Repubblica". La mostra sarà inaugurata dal vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, e sarà poi aperta al pubblico dal 21 maggio al 13 giugno, dalle 10 alle 16:30 nella sede del Gruppo, in via dell'Amba Aradam, a Roma.



