Alla Sapienza il primo festival delle radio universitarie

Il Festival delle radio universitarie (Fru) 2024, promosso per la prima volta dall'Università La Sapienza, con la sua emittente RadioSapienza, insieme a RadUni-Associazione delle radio e degli operatori mediali universitari, è stato inaugurato questa mattina al Nuovo Teatro Ateneo. Il tema portante è "Reti, innovazione, sostenibilità, inclusione. Le radio universitarie come laboratorio di società".

"Desidero ringraziare gli organizzatori di questo interessante evento, e soprattutto tutti i ragazzi impegnati nelle radio universitarie. Tra l'altro, quest'anno ricorrono sia i 100 anni della radiofonia italiana che i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi". Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenendo nel corso dell'inaugurazione.

"Le radio universitarie - ha aggiunto - ricoprono un ruolo fondamentale, sia come strumento di informazione, che come occasione di confronto, dove esprimere le proprie idee, rappresentando una opportunità di crescita e di apprendimento".

"L'amministrazione regionale, naturalmente, vuole essere da supporto a queste attività, molto importanti anche per il futuro dei giovani. Colgo l'occasione per ricordare Antonio Megalizzi, giovane reporter morto a Strasburgo, a seguito dell'attentato del 2018" ha concluso, infine, Aurigemma.



