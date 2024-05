Valditara ad Ostia, Stato più forte di qualunque mafia

"Ho incontrato la docente aggredita e le ho portato la solidarietà e la vicinanza del governo e mia personale.

Lo Stato, come sempre, è qui presente, l'ho detto a tutti i docenti e al dirigente scolastico. La maestra è ovviamente preoccupata. Ho colto apprezzamento per la mia presenza: lo Stato è determinato, è più forte di qualunque individuo e di qualunque mafia, ha tutti gli strumenti per far rispettare docenti, dipendenti e personale Ata. Vogliamo una scuola del rispetto". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara stamane ad Ostia nella scuola in cui una maestra è stata aggredita da una esponente del clan Spada, madre di un allievo.

"Ringrazio tutti coloro che stanno facendo la loro parte con dedizione e coraggio", ha aggiunto il ministro, dicendo di augurarsi che Camera approvi a breve il disegno di legge sulla condotta che introduce un risarcimento del danno "che tocca le tasche del genitore che aggredisce un insegnante, il dirigente scolastico o un dipendente, perchè anche la scuola subisce un danno".



