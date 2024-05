Scontro mortale auto e moto su provinciale Castro-Pastena

Un motociclista romano di 25 anni è morto questo pomeriggio nello scontro tra la sua Ducati Monster 700 ed una Fiat Panda 4x4 che proveniva dalla direzione opposta. L'incidente è accaduto tra le curve della Provinciale che collega Pastena con Castro dei Volsci, area conosciuta per le celebri Grotte e per il fatto che i due Comuni si contendono i natali dell'attore Nino Manfredi.

Lo schianto è avvenuto in corrispondenza di una delle curve che caratterizzano il tracciato, la Monster ha impattato sulla parte anteriore destra dell'utilitaria, sbalzando dalla sella il motociclista e facendolo finire sull'erba che costeggia la strada. Inutile ogni soccorso. Il personale del 118 ed i carabinieri della compagnia di Pontecorvo intervenuti sul posto hanno fatto alzare in volo un'eliambulanza da Roma per trasferire il paziente. Ma una volta arrivata in provincia di Frosinone, il cuore del 25enne si è fermato. Alla guida della Panda c'era un pensionato di 73 anni di Pastena che ha riportato solo qualche escoriazione ma è stato portato precuazionalmente nell'ospedale Santa Scolastica di Cassino.



