Lelio Luttazzi, 100 anni di genialità. L'omaggio a Roma

Un concerto per Lelio Luttazzi, un tributo al musicista, performer e direttore d'orchestra con gli amici e gli artisti che hanno condiviso con lui jam session, serate memorabili e ricordi. Così la Fondazione intitolata al maestro, musicista e direttore d'orchestra vuole ricordarlo nella serata che gli dedicherà il 19 maggio al Teatro Studio Borgna, nell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Sul palco si esibirà il Marco Tiso Swing Octet con Remo Anzovino, Antonio Di Bella, Toni Concina, Lorenzo Hengeller, Dario Salvatori, Savino Zaba. '100 anni di genialità, omaggio a Lelio Luttazzi', condotto da Paolo Tagliaferri, si inserisce nella scia degli appuntamenti programmati anche nel 2024 per tenere accesi i riflettori su un personaggio che è stato anche attore, registe, scrittore e che il grande pubblico televisivo ha apprezzato come presentatore di molti spettacoli di successo.

Luttazzi, osserva la Fondazione che nel 2023 ne ha celebrato il centenario della nascita in diverse occasioni e con la pubblicazione di un cd con le sue composizioni (edito dal Parco della Musica Records, l'etichetta discografica di Musica per Roma), "ha attraversato la storia del nostro Paese passando con leggerezza da un secolo all'altro, osservando i cambiamenti del mondo e restando fedele a una visione della vita fatta d'intelligenza, impegno, professionalità, eleganza e gentilezza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA