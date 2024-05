Europee: Bonetti e D'Amato, 'Azione punta sulle tre 'S''

"Si vota per l'Europa, per rafforzarla come chiediamo noi o indebolirla come vogliono le forze populiste e sovraniste. Azione è un partito sinceramente europeista con un programma e le competenze adeguate per rafforzare l'Europa. Il nostro programma si basa su tre punti fondamentali, le tre S: Sanità, Scuola e Salari". Così Alessio D'Amato, candidato alle Europee nella lista Azione - Siamo Europei, durante un incontro con gli elettori, insieme all'on.

Elena Bonetti, organizzato da Azione Viterbo a Montefiascone.

"Per la sanità, è necessario riaprire la discussione sul Mes sanitario per assumere medici e infermieri e prevenire il collasso del sistema. Per la scuola, dobbiamo migliorare e modernizzare il sistema educativo per affrontare le sfide future, come estendere l'Erasmus anche ai tirocini formativi e riconoscere in tutta Europa i titoli di studio. Poi c'è un tema enorme che è quello dell'adeguamento dei salari, l'Italia è all'ultimo posto in ambito OCSE, è essenziale sostenere il potere d'acquisto delle famiglie, diminuito negli ultimi 10 anni del 4,5%, in base agli ultimi dati Istat", ha concluso D'Amato.

Elena Bonetti ha sottolineato come "il pilastro sociale dell'Unione europea va rilanciato e va studiato un meccanismo per finanziare politiche demografiche e l'accesso delle donne al mercato del lavoro. Occorre insomma un Pnrr dedicato ai diritti sociali". "Noi vogliamo un'Europa più forte e più unita. Solo così non rimarremo schiacciati tra le grandi potenze, tra Cina e Stati Uniti, che oggi si spartiscono gli interventi sui temi del futuro, pensiamo ad esempio alla tecnologia. Abbiamo bisogno di una scala europea per valorizzare le nostre imprese, una politica estera e di difesa congiunte e un'Europa che si prenda cura del benessere dei suoi cittadini con interventi su sanità e politiche sociali. Questa è la visione di Europa che Azione, con la lista Siamo Europei, mette in campo in queste elezioni", ha concluso Bonetti.



