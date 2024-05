Europee:D'Amato (Az),voto spartiacque tra populismo e riformismo

"Le elezioni dell'8 e 9 giugno sono uno spartiacque per il futuro dell'Europa. O si sta dalla parte del riformismo e di un'Europa più forte, o si sta dalla parte dei populisti, di un'Europa più debole e illiberale sul modello autocratico alla Orbán. La scelta è tra chi lavora per rafforzare l'Unione Europea e chi lavora per affossarla, non ci sono alternative. Azione è l'unico partito fortemente schierato a favore dell'Europa, che parla di programmi e mette al centro le 'tre S': Sanità, Scuola e Salari." Lo ha detto Alessio D'Amato, candidato alle Europee nella lista Azione - Siamo Europei, circoscrizione Italia centrale, durante un incontro con gli elettori a Latina insieme ai colleghi di partito Elena Bonetti ed al segretario provinciale, Davide Zingaretti.

"Per Azione - ha chiarito D'Amato - sono importanti le tre 'S', sanità, scuola e salari. Questo è l'elemento fondamentale, vogliamo avere un'Europa più forte con una formazione scolastica adeguata alle sfide, salari in linea con i salari europei e soprattutto un rilancio del Servizio sanitario nazionale".





