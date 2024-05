Enrico Pagano e Orchestra Canova chiudono la stagione Iuc

Al giovanissimo direttore Enrico Pagano e all'Orchestra Canova è affidata la serata finale della 79/a stagione dell'Istituzione Universitaria dei Concerti, sabato 18 maggio alle 17.30 in Aula Magna della Luiss, in viale Pola 12, con un scelta che intreccia musiche di Glass, Britten, Sibelius e Vaughan Williams.

"Con il programma di questo concerto - spiega Pagano - ci tuffiamo, finalmente, nella musica del XX secolo. Abbiamo deciso di proporre una selezione di brani e compositori che troppo a lungo in Italia sono stati osteggiati perché non in linea con l'estetica compositiva maggioritaria, ma che finalmente stanno ritrovando la considerazione che meritano anche all'interno delle stagioni del nostro paese". Non è un caso, osserva il direttore, che le opere di Benjamin Britten sono ormai nei cartelloni dei principali teatri italiani e molto amate dal pubblico. Proprio a Britten è dedicato il brano più lungo del concerto: la Serenata per tenore, corno e archi, scritta per Peter Pears e che verrà eseguita col tenore inglese Thomas Hobbs e con il primo corno dell'orchestra Luca Medioli. "Un'altra menzione particolare - osserva il direttore - va alla Fantasia su un tema di Thomas Tallis, brano per due orchestre d'archi e quartetto di Ralph Vaughan Williams, compositore il cui respiro musicale mi ha folgorato già quando ero studente e che finalmente riesco ad eseguire anche a Roma". Infine Company e Rakastava, due brevi brani di Philip Glass e Jean Sibelius.

Diplomato giovanissimo in direzione d'orchestra, violoncello e composizione, Enrico Saverio Pagano - nato a Roma nel 1995 - è direttore artistico dell'Orchestra da Camera Canova, che è al terzo anno di residenza artistica alla Iuc e ha tenuto il concerto conclusivo delle due precedenti stagioni. È anche consigliere artistico dell'Istituzione Universitaria dei Concerti di Roma, direttore artistico per la musica classica del Teatro di Corte, della Villa Reale e del Parco di Monza, alla guida della Canova (da lui fondata a 19 anni), si è esibito presso importanti istituzioni in Italia e all'estero.



