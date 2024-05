Oltre 200 agenti della polizia locale in campo per garantire i servizi di viabilità nell'area dello stadio Olimpico in occasione della finale di Coppa Italia Atalanta-Juventus, in programma domani sera alle 21.

Per motivi di sicurezza e ordine pubblico sono state previste una serie di limitazioni al traffico nella zona intorno allo stadio, alcune delle quali entreranno in vigore già nella serata di oggi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA