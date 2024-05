Morto l'anziano che ha ucciso la moglie e aveva tentato suicidio

E' morto in ospedale a Roma Franco Mari, l'uomo di 88 anni che lo scorso venerdì pomeriggio aveva accoltellato sua moglie di 76, Poldina Pontesilli, rivolgendo poi l'arma contro sé stesso nel tentativo di togliersi la vita, al termine di un litigio scoppiato nella loro abitazione di via Roio, sulla Migliara 40, nel comune di Sermoneta, al confine con quello di Latina.

Entrambi trasportati in eliambulanza a Roma, la donna era stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Gemelli di Roma dove, all'esame obiettivo, oltre a sei coltellate, erano stati accertati anche alcuni segni di contusione al volto; l'uomo, invece, era in terapia intensiva all'ospedale San Camillo, dove era stato operato al collo in seguito ai tre fendenti che si era inferto da solo. L'ottantottenne risultava in stato di arresto da parte dei carabinieri e questa mattina era in programma l'interrogatorio di convalida nel tribunale di Latina, saltato a causa del suo decesso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA