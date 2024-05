Fabrica di Roma, 500 ragazzi per l'evento 'Scuole Sicure'

Erano oltre cinquecento gli studenti presenti questa mattina al parco pubblico Dei Cedri, di Fabrica di Roma, per l'evento "Scuole Sicure" organizzato dalla polizia di stato.

L'iniziativa, a cui erano presenti anche i funzionari della questura di Viterbo, era stata organizzata dall'Associazione nazionale Polizia di Stato di Fabrica di Roma, e ha visto gli agenti dei diversi reparti della polizia di stato in campo, per una mattinata dedicata agli studenti della zona, fatta di formazione sportiva, legalità e sicurezza stradale.

Tra le varie attività dimostrative proposte ai ragazzi: le esibizioni dei campioni Judo delle Fiamme Oro, le dimostrazioni delle specialità cinofile e le spiegazioni degli artificieri, che per l'occasione avevano portato anche un robot artificiere.

In seguito, gli agenti del pullman azzurro della polizia stradale hanno tenuto per i più giovani una lezione sulle regole da seguire per guidare e viaggiare in sicurezza, nel rispetto di sé stessi e degli altri utenti della strada.

Presenti all'evento anche diversi mezzi nella polizia, tra cui: le motociclette Yamaha del Reparto Volanti della Questura di Roma, la Lamborghini Huracan, usata dalla polizia per i trasporti veloci di sangue e organi destinati ai trapianti, e per la gioia degli amanti delle moto custom, anche le Harley Davidson dell'associazione 'Aquile tricolori'.



