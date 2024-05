Viterbo, inaugurato il mercato medievale

La manifestazione storico-rievocativa organizzata dal Comitato Santissimo salvatore è stata inaugurata questa mattina alle 10 dalla sindaca di Viterbo, Chiara Frontini.

Si tratta di un vero e proprio mercato medioevale allestito su piazza Santa Maria Nuova e piazza Don Mario Gargiuli, che ospita decine di banchi dove i visitatori potranno ammirare merci e oggetti da lavoro dei vari artigiani dell'epoca.

Ma nono solo, infatti, dietro al banco ad accogliere le persone ci saranno dei figuranti in costume che spiegheranno anche le tecniche usate nel medioevo per realizzare oggetti di uso quotidiano di quel periodo.

Quindi, si potrà fare un salto dallo speziale, oppure dal conciatore, magari passando a fare una visitina al piombatore di vetri o dal candelaio.

Infine, all'interno del chiostro longobardo della chiesa di Santa Maria Nuova, il magister monetae farà vedere come si coniavano le monete in quel periodo.

"Abbiamo ideato questo mercato medievale didattico, per rievocare e illustrare le arti e i mestieri del medioevo viterbese - ha spiegato Alessandra Cortese, responsabile della rievocazione storica SS Salvatore - Questa è la prima edizione, ma nelle prossime abbiamo intenzione di allargare la manifestazione mettendo in campo altri mestieri dell'epoca."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA