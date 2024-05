Roma: De Rossi, dopo il loro primo gol ci siamo sciolti

"Alla fine la reazione c'è stata, ma dovevamo reagire prima. Le reazioni mentali esistono nel calcio e quella spinta la dobbiamo trovare dentro di noi a volte. Non possiamo aspettare che ci capiti un rigore per riaprire la partita. Dopo il loro primo gol ci siamo sciolti e ne abbiamo subito un altro poco dopo. Lo so che non è facile giocare contro queste squadra, e in questo stadio, in questo momento. Però prendere questi gol non va bene". Così il tecnico della Roma Daniele De Rossi, dai microfoni di Dazn, dopo la sconfitta di Bergamo.

Ma nella ripresa, dopo il rigore trasformato da Pellegrini, la Roma ha dato, appunto, segnali di reazione. "Secondo me il cambio di passo è stato mentale - chiosa De Rossi -. Abbiamo visto lo spiraglio per riaprirla nonostante non lo meritassimo - sottolinea - e abbiamo creato qualche occasione. Il possesso palla che a me piace è quello di portare gli avversari fuori e poi andare in verticale. Noi purtroppo non siamo una squadra con grande profondità". La Roma è apparsa anche stanca, ma secondo De Rossi "dobbiamo ritrovarle queste energie, le abbiamo un po' perse". "Dobbiamo per forza arrivare sesti - dice ancora -, perché i ragazzi per quello che hanno fatto lo meritano. È chiaro che non meritiamo di stare davanti a questa Atalanta, in queste condizioni. Questo ultimo ciclo di partite è stato un ostacolo, è stato veramente tosto per i ragazzi".

"Adesso ci riposeremo e ricostruiremo qualcosa di più pronto per affrontare il calcio a questo livello - conclude -. Le squadre forti giocano ogni tre giorni, come l'Atalanta. Non possiamo attaccarci alla stanchezza. Dobbiamo essere pronti perché loro vanno al doppio di tutti gli altri".



