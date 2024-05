Rapina in casa a Roma, coppia minacciata con piede di porco

Rapina in casa di due anziani ieri sera in un appartamento in via Gasparino Caputo, in zona Colli Aniene a Roma. Intorno alle 22 la proprietaria si è alzata dal letto e ha visto due uomini con volto travisato e guanti entranti in casa forzando una inferriata del salone. I ladri hanno minacciato la coppia con un piede di porco e si sono fatti aprire la cassaforte. Hanno rubato gioielli e orologi per un valore si circa quattromila euro. Poi hanno fatto sdraiare gli anziani a terra e sono scappati. Sulla vicenda indaga la polizia.



