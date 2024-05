L'Orchestra di Santa Cecilia in tournée in Germania e a Praga

Dal 13 al 18 maggio l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia sarà in tournée in Germania e a Praga. Sul podio salirà il direttore ospite principale Jakub Hrůša accanto al quale si esibiranno i pianisti Daniil Trifonov e Kirill Gerstein. Il tour toccherà Amburgo, Berlino, Colonia, Monaco di Baviera per concludersi nella capitale della Repubblica Ceca.

Dopo il grande successo di pubblico e di critica ottenuto nella recente residenza al Festival di Pasqua di Salisburgo 2024 dal 23 marzo al 1° aprile, l'Orchestra ceciliana farà la prima tappa alla Elbphilharmonie di Amburgo, considerata una delle più belle sale da concerto d'Europa. Seguiranno i concerti del 14 alla Philharmonie di Berlino, il 15 alla Philharmonie di Colonia, il 16 maggio alla Isarphilharmonie di Monaco di Baviera e il 18 alla Smetana Hall di Praga. Jakub Hrůša dirigerà la Cuban Overture e il Concerto in Fa di George Gershwin. Alla tastiera il solista Daniil Trifonov, classe 1991, da più di un decennio affascina il pubblico di tutto il mondo e musicisti entrati nella leggenda come Martha Argerich, che di lui ha affermato: "Non ho mai sentito nulla di simile: la sua tecnica è scintillante e il suo tocco riesce a essere dolce e demoniaco allo stesso tempo". Trifonov è ospite dell'Orchestra di Santa Cecilia fin dal 2012 e con l'ensemble romano si è esibito anche a Pechino, Hong Kong, Shangai, Düsseldorf e Francoforte.

Chiuderanno il programma le Danze sinfoniche di Sergej Rachmaninoff.

Nell'ultima data del tour, al posto della Cuban Overture l'orchestra eseguirà Gli affreschi di Piero della Francesca del compositore ceco Bohuslav Martinů, un brano composto nel 1955 sull'onda delle suggestioni evocate nel compositore dalla visione del ciclo di affreschi "Storie della vera Croce" dipinti da Piero della Francesca tra il 1452 e il 1466 e conservati nella cappella maggiore della basilica di San Francesco ad Arezzo. Il Concerto in Fa di Gershwin verrà invece affidato al pianista russo-americano Kirill Gerstein, ospite delle maggiori orchestre europee e statunitensi e che a Santa Cecilia si è esibito lo scorso gennaio diretto da Leonidas Kavakos.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA