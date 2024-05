Centrale Latte di Roma apre porte stabilimento per Festa Mamma

In occasione dell'ottava edizione della Festa della Mamma di domani, domenica 12 maggio, la Centrale del Latte di Roma si prepara a dare il benvenuto alle famiglie romane.

L'azienda infatti aprirà le porte del suo stabilimento per una giornata all'insegna del divertimento e della musica in compagnia dei propri prodotti freschi.

Un'iniziativa che coinvolgerà gli ospiti in 12 tour distinti all'interno degli stabilimenti, della durata di 50 minuti ciascuno, che si svolgeranno dalle 9:00 fino alle 18:20. Con oltre 2.500 partecipanti attesi e tutti i biglietti esauriti in pochissimo tempo, la festa si conferma come punto cardine del rapporto tra la Centrale e i cittadini romani.

"Siamo entusiasti di aprire le porte del nostro stabilimento per celebrare insieme alle famiglie romane l'ottava edizione della Festa della Mamma", dichiara il presidente di Centrale del Latte di Roma, Fabio Massimo Pallottini. "Questa è un'occasione speciale per riunire la comunità e consolidare sempre di più il legame tra la Centrale del Latte di Roma e i propri consumatori.

Siamo fieri di poter contribuire alla creazione di un momento di gioia e condivisione, celebrando il gusto autentico dei nostri prodotti" La festa prenderà il via con la performance del Trio Monti, popolarissimo gruppo folkloristico della Capitale, che porterà in scena lo spirito autentico di Roma attraverso i suoi stornelli più celebri. I più piccoli saranno invece intrattenuti da uno spettacolo di magia e dall'affascinante esperienza delle bolle giganti con l'artista Billy Bolla.

I visitatori avranno anche l'opportunità di esplorare lo spazio produttivo dell'azienda, scoprendo il cuore "materno" della città, che batte da oltre un secolo. Durante il percorso guidato, saranno presenti alcuni esperti della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP) Regione Lazio che illustreranno l'importanza di una sana e nutriente colazione.

Il momento clou del tour sarà quello della degustazione, che darà a tutti la possibilità di assaporare i diversi tipi di latte prodotti dalla Centrale del Latte di Roma. Il latte fresco sarà poi il protagonista della parte conclusiva della giornata, grazie al suo utilizzo per la creazione di un gelato speciale, realizzato in collaborazione con l'Associazione Bar Gelaterie, che verrà offerto a tutti i partecipanti.



