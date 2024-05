A Roma 800 vigili in più, saranno 1.000 per il Giubileo

Quasi ottocento nuovi vigili urbani schierati davanti al sindaco di Roma Roberto Gualtieri sulla piazza del Campidoglio, pronti a scendere in strada già quest'estate dopo un periodo di addestramento. È stata la cerimonia di benvenuto ai vincitori dell'ultimo concorso per agenti di polizia locale a cui hanno partecipato circa 20 mila persone.

Ai primi 746 - che diventeranno presto 800 - se ne aggiungeranno altri 200 a dicembre cosi da raggiungere per il Giubileo quota mille. A luglio termineranno la scuola di formazione e poi ad agosto saranno in strada: priorità presidio del territorio e del traffico. L'età media dei vincitori è di 35,2 anni. Gli idonei sono stati 2.700, e resteranno in graduatoria per tre anni, a fronte di un turn over di circa 100 agenti l'anno. Con questi 800, il Corpo passa da 5.500 a 6.300 agenti, avvicinandosi agli 8.500 che servirebbero alla citta da pianta organica.

"Benvenuti, per noi è una gioia straordinaria vedervi cosi tanti. Le mie congratulazioni per aver passato il concorso e aver messo tutto il vostro impegno. Sappiamo di poter contare sulle vostre qualità per potenziare la polizia locale della città più bella del mondo", ha detto il sindaco Gualtieri.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA