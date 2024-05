Sanità: Rocca inaugura nuova Stroke Unit del San Camillo

La Stroke Unit dell'ospedale San Camillo di Roma si trasferisce in un reparto completamente nuovo e dotato delle più moderne strumentazioni. Ad inaugurarlo questa mattina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il direttore generale del San Camillo Forlanini, Narciso Mostarda, il direttore della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria Regione Lazio, Andrea Urbani e il direttore della Uosd Stroke Unit, Sabrina Anticoli.

"Una giornata importante per la grande comunità umana e professionale del San Camillo-Forlanini. Grazie alla corretta programmazione delle risorse Pnrr, per un totale di 18,35 milioni, abbiamo rafforzato l'area dell'Emergenza-Urgenza - ha sottolineato Rocca - da oggi saranno attivi ben 34 nuovi posti letto, di cui 18 per la terapia intensiva e 16 per la terapia semi intensiva, oltre a una razionalizzazione dei percorsi del pronto soccorso. Abbiamo poi rinnovato completamente la Stroke Unit ospedaliera, fondamentale per la cura delle patologie tempo dipendenti, raddoppiandone i posti letto".

Poi Rocca ha aggiunto: "Grazie all'acquisto di una nuova Tac e di una nuova Risonanza Magnetica, abbiamo garantito l'apertura dei servizi ambulatoriali anche nei fine settimana. Questa misura, unitamente a un investimento di circa 27 milioni di euro per l'assunzione di nuovo personale, contribuirà all'abbattimento delle liste d'attesa, consentendo così una presa in carico tempestiva ed efficiente dei pazienti".



