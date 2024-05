Plusvalenze Roma, chiesta archiviazioni per i Friedkin

In merito alla indagine sulle plusvalenze della Roma, la Procura in una nota spiega che è stata sollecitata "la richiesta di archiviazione nei confronti degli attuali amministratori della società", tra cui il presidente e vicepresidente della Roma Dan e Ryan Friedkin, dal momento "che nel periodo successivo al 2021, anno di acquisizione della società da parte degli attuali proprietari, non risultano più effettuate operazioni del tipo di quelle oggetto di contestazione, mentre le ricadute delle operazioni precedenti sui bilanci successivi non hanno determinato conseguenze rilevanti sulla attendibilità dei risultati di bilancio e della situazione patrimoniale della società".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA