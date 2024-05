Emilio Isgrò, artista 2024 alla Galleria nazionale di Roma

Emilio Isgrò, maestro della cancellatura e una delle figure più autorevoli della cultura italiana, è il primo artista ospite del progetto 'Artista alla Gnam', fortemente voluto da Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma.

"Con questa iniziativa - spiega la direttrice - vogliamo avvicinare il grande pubblico all'arte contemporanea, e lo facciamo attraverso gli artisti che dialogano con il pubblico, con studenti, appassionati, visitatori e con i protagonisti della società civile". Il programma 'Artisti in visita' è concepito con la formula 'un anno, un artista, una sala': il museo organizza una mostra monografica e una serie di incontri con i protagonisti dell'arte contemporanea italiana, offrendo l'opportunità al pubblico di interagire con gli artisti selezionati e agli studiosi e agli studenti delle Accademie e delle facoltà di Valle Giulia di approfondire il loro lavoro creativo. "Essere il primo artista italiano che inaugura un nuovo corso nel nostro Paese mi responsabilizza - commenta l'artista Emilio Isgrò - Sono felice e cercherò di mettere le mie capacità a disposizione dell'arte, la parte migliore del Paese". Il maestro Emilio Isgrò, già celebrato alla Gnam con un'antologica nel 2013 e presente nelle collezioni del museo, è stato selezionato per i 60 anni della 'cancellatura', gesto artistico che contraddistingue la sua opera e che ha rivoluzionato il linguaggio dell'arte, partendo dalla parola e sostenendo la memoria. Per il progetto 'Artista alla Gnam', Isgrò ha creato l'opera 'Isgrò cancella Isgrò', con la cancellazione del suo romanzo autobiografico 'Autocurriculum', che poi sarà donata alla Galleria. In mostra anche 'Planetarium', 'Storico', Dichiaro di non essere Emilio Isgrò (Performance)', 'Come cancellare l'inutile' e 'Le tavole della legge ovvero la Bibbia di Vetro'. L'apertura al pubblico della mostra, organizzata dalla Galleria in collaborazione con l'Archivio Emilio Isgrò, è prevista per l'8 maggio. Dal 14 Isgrò impartirà con cadenza stagionale un ciclo di 'Lezioni di Cancellatura' aperte al pubblico, dove insegnerà ad avvalersi del pennello come filtro con cui isolare l'essenziale.



