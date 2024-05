Al Salone del Libro Il Pensiero Settimanale diffuso su Whatsapp

Sarà presentato al Salone del Libro, domenica 12 maggio presso il Padiglione Oval, nello stand della Regione Lazio, Il Pensiero Settimanale, ideato da Matteo Pertoldi, studente diciottenne di Roma, e da Daniele Venturi, comunicatore noto per il suo impegno con l'associazione dei Papaboys e oggi direttore editoriale. Con il veterano della Rai Dante Fasciolo al timone come direttore responsabile, la testata è distribuita soltanto via WhatsApp e raggiunge settimanalmente oltre 15.000 lettori. Il Pensiero Settimanale non si limita a diffondere contenuti: ogni giorno offre ai suoi lettori storie, episodi, podcast e trailer.

La redazione è composta da 20 autori tra giornalisti e comunicatori, imprenditori e giovani accademici. Partecipano al progetto Angela Abba, che guida la rubrica Pensiero da Vivere, Elena Tasso, blogger e Sabina Aversa, life coach specializzata in storie di imprenditori etici. Accademici come Donato Limone e Sandro Valletta approfondiscono temi come il diritto innovativo e digitale e le dinamiche dell'immigrazione. Non mancano una rubrica sulle criptovalute supportata da Zen-Q, leader nel settore spazi dedicati all'arte, curati dal critico Ussani d'Escobar, rubriche di cinema, moda e lifestyle, affidate a giovani come Cristina Silvestrini, 17 anni e Paolo Fulvio Mazzacane, sceneggiatore e regista. Anche un vescovo, Don Giovanni D'Ercole, ha presentato i suoi testi, così come Alessio De Paolis, giornalista e speaker della radio romana Radio Radio.

Tra gli autori un fotomodello Matteo Montebove, studente che si occupa del Pensiero Alternativo e un arbitro di calcio che studia economia alla Luiss, Jacopo Coscarella, che racconta avventure di sport e valori.



