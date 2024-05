Sequestrati dai Cc su bus tifosi bastoni, spranghe e fumogeni

C'era abbastanza per sostenere un dopopartita da guerriglia urbana: 52 bastoni in metallo ricavati dalle tubazioni idrauliche, 2 bastoni in legno, un'asta spezzata in due, 53 bottiglie in vetro. I carabinieri impegnati nel servizio d'ordine della partita di calcio Sora - Avezzano li hanno sequestrati nell'autobus che aveva portato una cinquantina di tifosi abruzzesi allo stadio Claudio Tomei di Sora per la 34ma ed ultima partita del campionato di Serie D - Girone F. Una gara che poco o nulla aveva da dire sul piano della classifica ma che metteva di fronte due formazioni rivali da sempre.

Una volta fatti entrare i tifosi, i carabinieri hanno proceduto all'ispezione del bus sul quale erano arrivati: se ne sono occupati i militari delle stazioni di Vicalvi e Casalvieri con i colleghi delle Compagnie di Sora, Cassino e Pontecorvo. Il materiale, insieme ad alcuni fumogeni, era sotto ai sedili.

L'autista ha giurato di non essersi accorto di quel materiale.

Una volta finita la partita, vinta dall'Avezzano per 1-2, i tifosi sono saliti sul mezzo e non hanno più trovato il materiale nel frattempo sequestrato dai Carabinieri. Nel dopogara non ci sono stati problemi di ordine pubblico ed anche l'uscita dallo stadio non ha registrato incidenti. I carabinieri hanno inviato un'informatiova alla Procura di Cassino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA