Huawei spiega la tecnologia alle pmi, un tour di 6 tappe

Torna il Huawei Italy Enterprise Roadshow, ora alla sua terza edizione, con l'obiettivo di approfondire i temi sulla convergenza tra transizione green e digitale, e come questa possa guidare lo sviluppo sostenibile delle industrie italiane ed europee. Il tour, da maggio ad ottobre, partirà da Roma il 7 maggio, per poi successivamente proseguire su tutto il territorio italiano coinvolgendo in tutto 6 città in altrettante regioni. Dopo la Capitale, il Roadshow farà tappa a Caserta (9 maggio), Aci Castello (14 maggio), con a seguire altre tre città che verranno annunciate nelle prossime settimane sul sito web dell'evento.

"Questo roadshow sarà una preziosa opportunità per incontrare clienti e partner, condividere le più recenti innovazioni ICT e, soprattutto, promuovere un ecosistema collaborativo per le imprese" ha sottolineato Alexandre Grandeaux, Chief Technology Officer di Huawei Enterprise Italia. Il truck che attraverserà l'Italia farà conoscere le più recenti innovazioni nel campo delle tecnologie ICT, coprendo un ampio spettro che va dal networking allo storage, fino alla fibra ottica.



