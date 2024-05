De Rossi 'Dybala? Solo un fastidio, lo valuteremo'

"Se penso che 48 ore fa eravamo qui a giocare incerottati credo che abbiamo fatto un'ottima partita.

Posso solo che essere orgoglioso della mia squadra. Poi è chiaro che noi stiamo facendo una rincorsa e i pareggi non ci fanno tanto piacere, ma c'è la voglia di arrivare al risultato. Con un pizzico di fortuna in più potevamo vincerla". Lo ha detto Daniele De Rossi, tecnico della Roma, a Dazn nel post partita della gara contro la Juventus. "Il cambio di Dybala? - ha aggiunto - Ha sentito un fastidio all'adduttore, dice che non è nulla di grave, ma valuteremo in questi giorni il da farsi".

Sulla gara da recuperare tra Atalanta e Fiorentina per la corsa Champions ha invece adetto che "questa partita verrà giocata tardissimo e per l'Atalanta sarà una finale, non possiamo permetterci di arrivare lì e vedere cosa succederà.

Giocarla così lontana falsa un po' tutto quanto, però ci obbliga a fare calcoli diversi".

De Rossi si è concesso poi una battuta sulla rimonta da fare in Europa: "Dobbiamo crederci come se fosse facile, rendendoci conto che fino al gol loro abbiamo fatto bene. Non dovremo avere fretta. Ho chiesto consiglio ad Allegri e mi ha detto che posso segnare anche al 60', non dobbiamo partire all'arrembaggio".





