Pari con il Monza, giocatori Lazio a confronto con i tifosi

Giocatori della Lazio a confronto con i tifosi presenti allo U-Power Stadium, dopo la partita che il MOnza ha riacciuffato con il pari nel finale. Alcuni giocatori di Igor Tudor, tra cui Ciro Immobile, Luis Alberto, Matteo Guendouzi e Alessio Romagnoli, si sono recati nei pressi dello spicchio dello stadio destinato ai 1660 tifosi laziali. Un veloce confronto dopo un risultato non soddisfacente per le ambizioni di classifica dei biancocelesti e conclusosi con scambio di magliette e pantaloncini. Sul campo, la partita si era conclusa con qualche attimo di tensione in campo proprio nei confronti dei giocatori del Monza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA