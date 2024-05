Calcio: Tudor deluso, 'non è stata una delle migliori Lazio'

"Non è stata una delle nostre migliori partite. Ma prendiamoci questo punto, contro una squadra di qualità e che ha fatto una buona gara". Questa l'analisi di Igor Tudor, allenatore della Lazio, dopo il pareggio per 2-2 in casa del Monza. "Noi potevamo fare di più, sia davanti che in fase difensiva", ha proseguito Tudor nell'immediato dopo gara, ai microfoni di Dazn. Tudor ha poi parlato delle sostituzioni di Zaccagni e Luis Alberto, accompagnate da reazioni scomposte dei giocatori: "Zaccagni aveva preso questa ammonizione. Un'ammonizione e mezza", prosegue Tudor. "Era giusto toglierlo, perché avrebbe potuto prendersi anche il rosso. Le reazioni? Fanno parte del calcio, non è la prima né l'unica volta che accade".



