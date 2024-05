Cortellesi, 'il mio vero premio l'accoglienza del pubblico'

"La mia gioia e il mio vero premio è stato quello di vedere accolto il mio film da un pubblico festante dovunque sono andata nel mio lungo tour. Un pubblico, tra l'altro, fatto al 45 per cento di uomini. Una cosa che fa pensare". Così oggi al Quirinale Paola Cortellesi alla presentazione dei David di Donatello per i quali corre con C'è ancora domani con ben 19 candidature dopo aver già vinto il David del pubblico.

Una aspetto sottolineato anche da Piera Detassis, presidente dell'Accademia dei David, che ha detto durante il suo discorso: "È la prima volta che un'opera come C'è ancora domani, che ha vinto il premio del pubblico, corre anche come miglior film".





