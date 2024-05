Ricollocazione bancarelle nel centro di Roma, nuovo stop del Tar

Con una nuova sentenza il Tar del Lazio ha confermato la nullità della delibera con la quale la Giunta del Municipio I di Roma, nel novembre 2019, preso atto delle risultanze del Tavolo Tecnico del Decoro, ha delocalizzato definitivamente le postazioni d'interesse di una serie di operatori, tutti titolari e gestori di aziende per il commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato a turno (c.d.

rotazione) in zone centrali della città di Roma.

I giudici amministrativi hanno ritenuto fondato il ricorso sotto il profilo, già affrontato in analoghe controversie, relativo "alla violazione delle garanzie partecipative degli esercenti interessati alla operazione di delocalizzazione.

Secondo il Tar "risulta per tabulas che prima di adottare le determinazioni gravate - che sono, è opportuno ricordarlo, espressione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale sotto tutti i profili rilevanti nell'ottica dell'interesse dei privati destinatari dei relativi effetti - l'Amministrazione non ha ritenuto di avviare alcun procedimento, né di coinvolgere, in qualsivoglia forma, in ipotesi anche semplificata o snella, i ricorrenti o le Associazioni di categoria, realizzando, così, la denunciata violazione delle garanzie partecipative".



