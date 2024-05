Europa League: Xabi Alonso 'io e De Rossi simili, voglio finale'

"Affronteremo una Roma con De Rossi in panchina che ha avuto un grande impatto, le nostre strade sono simili e ci ritroviamo qui come allenatori. La sua idea di calcio è chiara e sarà bello rivederlo. Era un giocatore intenso, rivedo in lui il mio percorso. Anche in nazionale ci siamo scontrati, l'impatto che sta avendo sui giocatori della Roma è incredibile, sono molto coraggiosi, aggressivi; siamo gli allenatori che stanno esprimendo le maggiori novità e sono certo che farà grandi cose". Così Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, nella conferenza stampa che anticipa la semifinale di Europa League contro la Roma.

A chi chiede se quella contro i giallorossi sarà una rivincita, poi, il tecnico spagnolo risponde che "è una seconda possibilità, nel calcio succede spesso. L'anno scorso ci è mancato poco, quest'anno le cose sono cambiate per tutti. Ci sarà un'atmosfera pazzesca, domani non è decisiva anche se importante e siamo pronti a giocarcela. Abbiamo fame e voglia di raggiungere questa finale. La Roma ha cambiato tanto e ci aspettiamo una partita intensa. Loro sono una squadra eccezionale, con grande qualità e un grande allenatore. Hanno dimostrato la loro forza contro le squadre incontrate facendo un grande percorso in Europa. Speriamo di fare meglio dell'anno scorso, i dettagli faranno la differenza e possono darci il biglietto per la finale", conclude.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA