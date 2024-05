Europa League: Paredes, con De Rossi è cresciuta tutta la Roma

"Credo che tutta la squadra sia cresciuta con l'arrivo di De Rossi, grazie all'entusiasmo che ci ha portato. Il suo stile di gioco è molto meglio per me e per la squadra e questo ci ha fatto crescere". Lo ha detto Leandro Paredes, mediano della Roma, alla vigilia della semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. "Arrivare in semifinale d'Europa e affrontare una squadra come loro sarà molto bello, speriamo di far bene, per vincere bisogna dare gol 100% ", ha aggiunto l'argentino.

A chi gli chiede come ha trovato invece De Rossi da allenatore dopo averci giocato insieme ha risposto: "Per me era già un allenatore quando giocavamo insieme. Sono sempre stato legato a lui, mi ha sempre trattato bene. Averlo come tecnico è un piacere e un onore. Spero di continuare a lavorare bene per lui e per la squadra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA