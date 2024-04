Viterbo, maxirissa in centro, 3 arresti e vari denunciati

"In questi mesi sono stata sempre in contatto con il Prefetto ed il Questore, le massime autorità preposte a garanzia della sicurezza dei cittadini". Così la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, in un post pubblicato questa mattina sui suoi social, in merito alla maxirissa che si è verificata ieri sera intorno alle 18 a piazza del Sacrario.

Ad innescare il tafferuglio, sarebbe stata una banale lite fra adolescenti, degenerata quando i ragazzi hanno chiamato in causa i genitori.

La vicenda è poi esplosa con un'escalation di violenza, innescata da uno degli adulti che, ha inseguito e poi investito con la sua macchina un ragazzo della fazione opposta. A quel punto, un gruppetto di 7-8 persone avrebbe assaltato letteralmente la macchina dell'investitore danneggiandola gravemente con mazze da baseball e spranghe. Subito dopo la piazza, si è trasformata in un campo di battaglia, dove una ventina di adulti, si sono affrontati picchiandosi a colpi di mazza e spranga.

"Molto è stato fatto, ancora altro c'è da fare. - scrive ancora nel post Frontini - Da gennaio non si sono più registrati episodi di insicurezza nella zona del Sacrario e anche l'evento di ieri, i cui protagonisti sono tutti di nazionalità italiana e già 3 sono stati arrestati, avrebbe potuto avvenire ovunque perché animato da futili motivi. Le telecamere presenti in zona hanno ripreso il tutto e altri soggetti sono stati denunciati, il pronto intervento contro risse e fenomeni di violenza da parte delle forze dell'ordine, anche ieri, ha represso tempestivamente ed evitato scenari peggiori, la sicurezza dei cittadini e il contrasto al degrado e alla microcriminalità - conclude - sono al centro delle preoccupazioni di chi amministra il territorio pur privo di funzioni e responsabilità operative".

Ieri sera solo l'arrivo di ben 4 volanti di polizia e 2 gazzelle dei carabinieri ha messo fine a una vera e propria scena da far west che stava terrorizzando i passanti.



