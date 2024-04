Atletica: Furlani 5/o nel lungo in Cina, sui 100 vince Simbine

Quinta piazza per Mattia Furlani al debutto stagionale all'aperto in Wanda Diamond League a Suzhou, in Cina. L'argento mondiale indoor del lungo atterra a 7,88 al quarto turno (vento +0.1) in una gara che complessivamente non decolla per nessuno dei protagonisti attesi: vittoria per lo statunitense Marquis Dendy con 8,05 (-0.2) davanti ai cinesi Wang Jianan (8,04/0.0) e Shi Yuhao (7,99/-0.7). Quarto il giamaicano Carey McLeod (7,93/+0.8). Nella serie dell'azzurro delle Fiamme Oro anche un 7,77 iniziale regalando 21 centimetri all'asse di battuta, 7,76 al secondo e un doppio 7,80 al terzo e al quinto ingresso in pedana con vento leggermente contrario (-0.7 e -0.4).

Per il 19enne reatino seguito a Suzhou da mamma-coach Khaty Seck, in una serata cinese con temperature superiori ai venti gradi, era la prima uscita all'aperto dopo l'argento conquistato a inizio marzo ai Mondiali indoor di Glasgow, e l'inizio del percorso che lo condurrà agli Europei di Roma (finale del lungo sabato 8 giugno) e all'Olimpiade di Parigi.

Niente record mondiale per 'Mondo' Duplantis, che nel salto con l'asta ince ma fallisce i tre tentativi a quota 6.25. Nella gara più attesa, quella dei 100 metri, il sudafricano Akani Simbine 'fulmina' tutti sul rettilineo: ultimi trenta-quaranta metri da incorniciare per il sudafricano che rimonta sullo statunitense Christian Coleman sfoderando un'eccellente fase lanciata, per chiudere in 10.01 con quasi totale assenza di vento (-0.1). Coleman timbra 10.04, mai realmente in gara l'altro Usa Fred Kerley (10.11). La britannica Daryll Neita, tesserata in Italia per l'Assindustria Sport, è la più solida nei 200 con 22.62: ancora sconfitta la statunitense Sha'Carri Richardson (terza in 23.11).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA