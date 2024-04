Un francobollo per il compleanno dell'Unitus

L'iniziativa è stata presentata questa mattina dal Magnifico Rettore dell'Unitus Stefano Ubertini, durante la cerimonia di apertura dei festeggiamenti per il 45\esimo anno della fondazione dell'ateneo viterbese. "La giornata di oggi è cominciata con l'annullo filatelico speciale per festeggiare il compleanno dell'università - ha spiegato Ubertini - questa cosa è stata possibile grazie a Poste Italiane, che ringrazio per l'onore che ci ha fatto." Accanto al Rettore Ubertini, il responsabile macroarea centro di Poste Italiane Vittorio De Paolis. "Abbiamo realizzato una cartolina dove è stato apposto un francobollo per celebrare questo importante traguardo - ha spiegato De Paolis - con la cartolina è stato realizzato un annullo che riporta il logo dell'Università della Tuscia. Fino alle ore 17 di oggi sarà possibile far annullare la cartolina nello stand allestito appositamente nel chiostro dell'ateneo." Nella gremitissima aula magna del Rettorato di via Santa Maria in Gradi, presenti anche le massime autorità civili, militari e religiose della città.

Tra queste: il presidente della provincia Alessandro Romoli, il vice sindaco Alfonso Antoniozzi, il commissario straordinario Asl Egidio Bianconi, il presidente di Ance Andrea Belli, il segretario di Confartigianato Andrea De Simone, il presidente dell'ordine dei commercialisti Stefano Tedeschi, il comandante provinciale della guardia di finanza Carlo Pasquali, la soprintendente Margherita Eichberg e i rappresentanti di carabinieri, polizia e esercito.



