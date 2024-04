Aggressione in pub dopo derby Coppa Italia,quattro perquisizioni

La Digos di Roma ha eseguito, su delega della Procura, 4 perquisizioni personali, domiciliari e informatiche nei confronti di altrettanti ultras della Lazio.

L'operazione, svolta con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, riguarda la violenta aggressione avvenuta in un pub lo scorso 10 gennaio dopo il derby di Coppa Italia Lazio-Roma. Quella sera rimasero feriti due giovani, entrambi tifosi della Roma, con lesioni procurate da arma da taglio giudicate guaribili in 40 e 30 giorni.

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno trovato nell'abitazione di uno degli indagati, un ragazzo romano di 24 anni, cocaina e hashish, un bilancino di precisione e relativo materiale per il confezionamento. Per questo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri il gip di Roma, come richiesto dalla Procura, ha convalidato l'arresto. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per valutare gli elementi acquisiti nei confronti degli indagati.



