A Reggio Emilia riconoscimento a un poliziotto centenario

Festa stamattina a Reggio Emilia per i cent'anni compiuti da Umberto Lampazzi, uno dei poliziotti più longevi d'Italia. Il questore Giuseppe Maggese gli ha consegnato un attestato nella sede dell'Anps (Associazione nazionale Polizia di Stato). Lampazzi - originario di Giuliano di Roma, in provincia di Frosinone - arrivò nel 1948 a Reggio Emilia dopo essersi arruolato nel corpo delle guardie di Polizia poi sciolto nel 1981.

"Ho girato tutte le specialità del corpo - ha raccontato Lampazzi - Sono stato sei anni nella squadra Volanti e poi nel reparto Celere dove facevo servizio d'ordine ai tanti scioperi e alle manifestazioni degli anni Sessanta. Sono andato in pensione col grado di appuntato".

Il questore, oltre ad una pergamena, gli ha regalato anche un berretto in dotazione all'attuale corpo di polizia di Stato. "Un simbolo di passaggio di testimone a ritroso - ha detto - visto che Lampazzi ha indossato divise d'epoca diverse che negli anni sono state cambiate e che hanno tuttora un grande fascino. Ci fa piacere che quest'uomo che è un pezzo della storia della nostra Polizia, possa avere un oggetto rappresentativo di quella attuale".

Dopo le foto di rito e un brindisi, Lampazzi ha poi spiegato il 'segreto' della sua longevità e per aver tagliato il centenario traguardo. "Mezzo bicchiere di vino Cabernet al giorno - ha detto ridendo - Con l'alimentazione sto leggero, ma vista l'occasione speciale di oggi mi concederò polenta e cotechino...".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA