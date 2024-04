Incidente stamattina in un'azienda di lavorazione di tessuti a Velletri, vicino Roma. Un operaio mentre lavorava su un macchinario è rimasto incastrato con una mano subendo lesioni. E' stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Velletri insieme al personale Spresal Asl Rm6 che indagano sull'accaduto.



