Gualtieri, 'a Baglioni Lupa Capitolina il 13 in Campidoglio'

"A coronamento di un percorso artistico straordinario, per aver lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana, per aver condotto con grande capacita e professionalità alcune delle più importanti manifestazioni artistiche nazionali, e per aver coltivato un rapporto indissolubile con la città di Roma e la sua comunità, sono lieto di annunciarti l'intenzione di volerti conferire il prestigioso riconoscimento della Lupa Capitolina. Ti aspettiamo, dunque, in Campidoglio, sabato 13 aprile, per celebrare insieme questo importante traguardo". Così si conclude la lettera del sindaco di Roma Roberto Gualtieri al cantautore Claudio Baglioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA