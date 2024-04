Armati di pistola rapinano ufficio postale a Roma

Momenti di paura in un ufficio postale di via di Grottarossa a Roma. Poco dopo l'orario di apertura due uomini, entrambi con il volto coperto da mascherine chirurgiche e armati di pistola, hanno messo a segno una rapina.

Non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Tomba di Nerone e del Nucleo operativo della compagnia Trionfale che indagano sull'accaduto.

Disposti in tutta l'area posti di blocco dei carabinieri per cercare di intercettare i rapinatori in fuga.



