Incidente sul lavoro a Latina Scalo, gravissimo un 50enne

Un grave incidente sul lavoro si è registrato intorno alle ore 8 di questa mattina in un'azienda di via Carrara, non lontano da Latina Scalo. Secondo le prime ricostruzioni, un cinquantenne di origine straniera è scivolato giù dal tetto di un capannone, cadendo da un'altezza di circa sette metri. L'uomo, gravemente ferito, è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, dove lotta adesso fra la vita e la morte. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche una squadra dei vigili del fuoco, le pattuglie della polizia e il personale dell'ispettorato del lavoro e del servizio di prevenzione della Asl, che stanno ricostruendo dinamica dell'incidente. Il cinquantenne era sul posto per conto di una ditta individuale, chiamata per la riparazione del tetto del capannone. Non è chiaro se stesse già effettuando i lavori di riparazione, o se fosse invece impegnato in sopralluogo per poter redigere poi un preventivo dei lavori.





