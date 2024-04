Incendio in discarica abusiva vicino Roma, pm avvia indagine

La Procura di Velletri aprirà un fascicolo di indagine in relazione al vasto incendio avvenuto questa notte in una discarica abusiva nella zona di Ardea, vicino Roma. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore Giancarlo Amato, sono in attesa delle informative da parte dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine intervenute.

Il procedimento sarà avviato per il reato di incendio e poi verrà deciso, alla luce delle risultanze investigative, se procedere per la fattispecie dolosa o colposa.

L'incendio è divampato intorno alle 5 in via Montagnano. Lo riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con carabinieri e personale dell'Arpa. A quanto riferito dai pompieri, nella discarica sono presenti principalmente pneumatici e materiali di vario genere. Da chiarire le cause del rogo.



