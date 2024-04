Gara internazionale di greco classico, vince studente romano

Enrico Accettella, studente del liceo Alighieri di Roma è il vincitore della XI edizione dell'Agon politikos, gara internazionale di greco classico, promossa dall'associazione ex alunni del liceo Durante di Frattamaggiore. La preparazione degli studenti in gara e la qualità delle traduzioni del brano di Platone, hanno superato quest'anno ogni aspettativa, mettendo in difficoltà, nella scelta dei migliori elaborati, la giuria composta da docenti universitari (Maria Luisa Chirico, Mario Borrelli, Vittoria Caso, Carlo della Donne, Dario Nappo e Giuseppe Nardiello). 100 i partecipanti arrivati da ogni parte d'Italia (Lombardia, Emilia e Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria) e da Gand e Westmalle ( Belgio) e da Oreokastro (Grecia).

Gli studenti hanno tradotto il brano di Platone nella loro lingua e così per la traduzione dal neogreco all'italiano ha provveduto il professore Jannis Korinthios e per quella dal nederlandese Franco Paris docente all'Orientale.

Al secondo posto si è classificato Valeria Stacchezzini del liceo "Corso" di Correggio; al terzo, Giovanni Iannantuoni del Liceo" Bonghi-Rosmini" di Lucera ed al quarto, Mariantonietta Carlucci del liceo "Cataldo Agostinelli" di Ceglie Messapica.

"Una scelta difficile" ha sottolineato ancora Teresa Maiello, presidente dell'associazione che ha registrato collaborazioni e patrocini di istituzioni scolastiche, comunali ed enti vari. La giuria ha perciò deciso di assegnare 13 menzioni d'onore ai liceali: Rosa Alborino del "Durante" (Frattamaggiore); Luigi Antonazzo del "Parini" e Giorgia Paglialonga del "Manzoni" (Milano); Margherita Beretti dell'Ariosto - Spallanzani (Reggio Emilia); Linh Boldrini e Carlo Carcano del "Volta" (Como); Chiara Bruzziches del ."Buratti" ( Viterbo); Simone Formentini del "Caro" (Fermo), Lapo Giomini dell' Alighieri (Roma); isabella Chiodo del "Sannazzaro" e Rosa Mattera del "Pansini" (Napoli); Lorenzo De Gennaro dell'Axel Munthe (Anacapri) ed infine Angelina Ziakouli Despoina del Second General Lyceum di Oreokastro (Grecia).



