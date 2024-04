A fuoco in furgone in sosta nella notte alla periferia di Roma. E' accaduto intorno alle 2 in via Luigi Lablache, in zona Fidene. Soccorso un uomo, un senza fissa dimora di 45 anni, che dormiva all'interno del mezzo. Sul posto vigili del fuoco e polizia. E' stato trasportato in ospedale con ustioni di primo grado al tronco, mani e piedi. Sono in corso le indagini del commissariato Fidene per accertare le cause del rogo.



