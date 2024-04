Cgil e Uil, giovedì sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico

Giovedì nero per il trasporto pubblico per lo sciopero di 4 ore, proclamato a livello nazionale da Cgil e Uil. A Roma l'agitazione interesserà, dalle 20 alle 24, le reti Atac (comprese le linee in regime di subaffidamento ad altri operatori), RomaTpl, Ati Autoservizi Troiani/Sap, fa sapere l'Agenzia per la mobilità.

Per quanto riguarda il Cotral, lo sciopero di 4 ore sarà dalle 13.01 alle 17. Saranno garantite tutte le corse dei bus fino alle 13 e quelle alla ripresa del servizio alle 17:01, fa sapere l'azienda.

Il personale delle linee ferroviarie Metromare e Roma Viterbo garantirà il servizio fino alle 13:00 e dalla prima partenza prevista dopo la conclusione dello sciopero.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull'account Twitter@BusCotral.

Di seguito le motivazioni poste a base della vertenza dell'organizzazione sindacale: per la salute e la sicurezza sul lavoro, per contrastare la precarietà, per una giusta riforma fiscale, per un nuovo modello sociale e di fare impresa.

Al precedente sciopero della durata di 4 ore delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil e Uiltrasporti ha aderito l'8,6% dei dipendenti in servizio nella fascia oraria interessata dall'agitazione.



