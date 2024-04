Sul litorale di Roma tante presenze sulle spiagge

Una domenica dal sapore estivo sul litorale romano: si registra una grande affluenza verso Ostia, Fiumicino, Fregene, Maccarese e altre località. Sulle spiagge in tanti hanno rotto gli indugi e, grazie alla temperatura intorno ai 21-22 gradi, si stanno dedicando alla tintarella in costume.

Teli da mare, lettini e anche ombrelloni fanno la prima vera comparsa, così come non manca chi fa il primo bagno in mare. Gli arenili sono anche la meta di famiglie con bambini per giochi e passeggiate. Traffico via via in aumento in uscita dall'autostrada Roma-Fiumicino e sulle altre principali arterie d'accesso alle località balneari. Anche i lungomare, dove i parcheggi sono stati presi d'assalto già dal primo mattino, sono gettonati per passeggiate e fitness, prima del rito dell'aperitivo e del pranzo al ristorante o nelle attività balneari. Molti anche i gruppi di bikers sulle ciclabili.

Potrebbe essere, inoltre, visto il "pienone", una giornata da "bollino rosso" per il rischio di sosta selvaggia.



