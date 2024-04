Scontro tra un furgone e due moto su via panoramica, 4 feriti

Paura a Guarcino sulla strada per raggiungere la località sciistica Campo Catino dove c'è stato un incidente che ha coinvolto un furgoncino Fiat Fiorino e due moto di grossa cilindrata che stavano percorrendo la via panoramica, apprezzata dai bikers per i suoi tornanti.

All'altezza di una curva, uno dei mezzi ha superato la sua corsia finendo su quella in direzione opposta. Quattro le persone rimaste ferite: sul posto è intervenuto il personale medico del 118 con i carabinieri della compagnia di Alatri per prestare i soccorsi e disciplinare il traffico. Tre dei feriti sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell'ospedale di Alatri mentre il quarto, più grave, è ora allo Spaziani di Frosinone.





