Lotta alla zanzara tigre, a Fiuggi si fa con il fai da te

Oltre alla classica disinfestazione fatta lungo le strade irrorando un'apposita sostanza, a Fiuggi la lotta alla zanzara tigre si fa anche con i kit 'fai da te' coinvolgendo i cittadini in una capillare campagna a domicilio.

L'amministrazione comunale della cittadina termale in provincia di Frosinone ha distribuito, nel corso di due giornate di sensibilizzazione, circa 20mila compresse antilarvia, coinvolgendo così oltre duemila cittadini che provvederanno privatamente alla sanificazione del proprio ambiente.

Oggi sono stati distribuiti a Fiuggi Fonte circa 1200 kit mentre giovedì scorso, durante il mercato settimanale, sono stati distribuiti gratuitamente altri 920 kit.

Il sindaco di Fiuggi, Alioska Baccarini ha sottolineato che "la prevenzione è l'unica arma a disposizione per combattere efficacemente la zanzara tigre. Essere riusciti a coinvolgere circa duemila cittadini significa affiancare la loro attività a quella fatta dalle ditte incaricate dal Comune. In questo modo l'opera di sanificazione sarà più capillare e radicale".

In occasione della stagione turistica estiva, Fiuggi punta a ridurre al minimo la diffusione delle zanzare "arginando la diffusione di malattie, anche pericolose. Non dimentichiamo che nelle Regioni del Nord Italia sono scattati recentemente i protocolli obbligatori. E lì la sanificazione degli ambienti è obbligatoria e a pagamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA